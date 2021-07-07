وفاة الأسطورة السينمائية الهندية ديليب كومار

المواطن- محمد داوود- جدة

توفي اليوم الأسطورة السينمائية الهندية الممثل المسلم محمد يوسف خان الذي عرف فنيًا باسم ديليب كومار عن عمر ناهز 98 عامًا، وذلك في أحد مستشفيات مومباي بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان يعاني وقت دخوله المستشفى من ضيق في التنفس تم تشخيصه بتراكم السوائل بين الأغشية خارج الرئتين.

شهرة الأسطورة تخطت الحدود:

ونعى الرئيس الهندي رام ناث كوفند الممثل، وقال في تغريدة “ديليب كومار جسّد تاريخ الهند الناشئة، تخطى سحره جميع الحدود، وحظي بحب عبر شبه القارة. وبوفاته، انتهى عهد، أقدم التعازي لأسرته ولجميع محبيه”.

رحيل ديليب كومار خسارة:

كما نعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الممثل، وقال “ديليب كومار سيبقى أسطورة سينمائية. رحيله يمثل خسارة لعالمنا الثقافي، أقدم التعازي لأسرته وأصدقائه”.

سيرة ديليب كومار:

وُلد محمد يوسف خان عام 1922 في بيشاور، الواقعة حاليًا في باكستان، واتخذ ديليب كومار اسمًا فنيًا منذ انضمامه إلى بوليوود في حقبة الأربعينيات، وقد تزوج الممثلة سايرا بانو التي اشتهرت في بوليوود في حقبتي الستينيات والسبعينيات.

تاجر فواكه سابق:

وكان كومار في الأساس تاجر فواكه، وتمكن من تجاوز إخفاقات البدايات ورفض عائلته لعمله في مجال التمثيل، وأصبح أحد أكبر نجوم بوليوود، واُطلق على كومار لقب – ملك التراجيديا-، وفوّت كومار على الأرجح فرصة الانتقال إلى العالمية برفضه عرض ديفيد لين لتولي دور الشريف علي، في فيلم لورنس العرب العام 1962، وهو الدور الذي تولاه عمر الشريف في نهاية المطاف، ومن أشهر أدوار كومار ذلك الذي أداه في – مغال- إ-عزام -، أحد أهم أعمال السينما الهندية، ويتناول قصة أسطورية عن الحب.

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