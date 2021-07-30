وليد الفراج يكشف موعد انطلاق برنامجه الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن موعد انطلاقة برنامجه الجديد استعدادًا لـ موسم 2021/ 2022.

وغرد الفراج قائلًا: “بإذن الله موعدنا مع انطلاق الدوري الجديد عبر قناة MBC Action وتطبيق شاهد، موسم جميل بإذن الله”.

موعد بدء دوري المحترفين بموسمه الجديد:

ومن المقرر انطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من يوم الأربعاء 11 أغسطس المقبل.

وكان الفراج كشف في يونيو الماضي، عبر حسابه في”تويتر” تفاصيل برنامجه الرياضي الجديد قائلًا : “بإذن الله سوف نلتقيكم مطلع الموسم الكروي الجديد عبر منصة إم بي سي أكشن في برنامج أكشن مع وليد، أتمنى دعمكم ومتابعتكم لحساب البرنامج في تويتر، وعلى الخير نلتقي بإذن الله”.

وليد الفراج يعود إلى MBC من جديد:

وكانت مجموعة MBC أعلنت في الأول من يونيو الماضي عن عودة الفراج إلى تقديم البرامج الرياضية عبر إحدى قنواتها مرة أخرى.

يذكر أن الفراج كان قد ودع جماهير برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة