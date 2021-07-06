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ياسين برناوي ينضم إلى الفيصلي لـ3 مواسم
بعد اجتيازه الفحوصات الطبية

ياسين برناوي ينضم إلى الفيصلي لـ3 مواسم

2021/07/06
الساعة 5:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ياسين برناوي ينضم إلى الفيصلي لـ3 مواسم برناوي بعد التوقيع - المصدر @AlFaisaly
المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع ياسين برناوي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ياسين برناوي في الفيصلي

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب ياسين برناوي أثناء توقيع العقود مع الرئيس التنفيذي مساعد المويس، بعقد يمتد لـ3 مواسم، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

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برناوي بعد التوقيع – المصدر @AlFaisaly

ويملك المدافع ياسين برناوي صاحب الـ28 عامًا، خبرة كبيرة، وسبق أن لعب بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، ثم انضم إلى القادسية حتى 2018، وانتقل إلى الاتحاد في 2019، ومنه لنادي التعاون.

ياسين برناوي
برناوي أثناء توقيع العقود – المصدر @AlFaisaly

الفيصلي الموسم الماضي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز التاسع برصيد 36 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في مثلهم، وخسر 12 مباراة.

على الجانب الآخر، نجح عنابي سدير في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.


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