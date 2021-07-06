ياسين برناوي ينضم إلى الفيصلي لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع ياسين برناوي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ياسين برناوي في الفيصلي

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب ياسين برناوي أثناء توقيع العقود مع الرئيس التنفيذي مساعد المويس، بعقد يمتد لـ3 مواسم، وذلك بعد اجتيازه للفحوصات الطبية.

ويملك المدافع ياسين برناوي صاحب الـ28 عامًا، خبرة كبيرة، وسبق أن لعب بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، ثم انضم إلى القادسية حتى 2018، وانتقل إلى الاتحاد في 2019، ومنه لنادي التعاون.

الفيصلي الموسم الماضي

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز التاسع برصيد 36 نقطة من الفوز 9 مرات والتعادل في مثلهم، وخسر 12 مباراة.

على الجانب الآخر، نجح عنابي سدير في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المباراة النهائية بنتيجة 3/ 2، وسيشارك في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

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