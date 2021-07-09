يبدأ من الدرعية .. البرنامج الزمني لـ سباق فورمولا إي بموسمه الثامن

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الدولي لـ السيارات عن استضافة الدرعية للجولتين الأولى والثانية من الموسم الثامن لـ سباق فورمولا إي الدرعية في يناير المقبل.

طريق سباق فورمولا إي في موسمه الثامن:

وسيكون السباق يومي 28 و29 يناير في الدرعية ثم يمر بمجموعة من المدن حول العالم مثل مكسيكو سيتي في المكسيك، كيب تاون في جنوب إفريقيا، الصين، روما في إيطاليا، موناكو في فرنسا، برلين في ألمانيا وفانكوفر في كندا، ونيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم لندن في إنجلترا، وأخيرًا ينتهي السباق في عاصمة كوريا الجنوبية مدينة سيول.

البداية في يناير بـ السعودية:

ويبدأ سباق فورمولا إي يومي 28 و 29 يناير في السعودية، حتى 13 و 14 أغسطس من العام المقبل في مدينة سيول الكورية الجنوبية.

وشارك في نسخة السباق في نوفمبر 2019 في الدرعية، 24 متسابقًا عالميًّا، حيث ضمّت قائمة المتسابقين الذين مثلوا شركات أوروبية وآسيوية وغيرها كلًّا من: فريق “أودي سبورت آبت شيفلر”- دانييل أبت (ألمانيا)، ولوكاس دي غراسي (البرازيل)، وفريق “بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت” والسائق- ألكساندر سيمز (بريطانيا)، وماكس جونثر (ألمانيا)، وفريق “دي إس تيكيتا” بمشاركة السائق جان إريك فيرن (فرنسا)، وأنتونيو فيليكس دا كوستا (البرتغال)، وفريق “إنفجن فيرجن ريسنج” بمشاركة السائقين روبن فراينز (هولندا) وسام بيرد (بريطانيا)، وفريق “جيوكس دراجون ريسنج”، بمشاركة السائقين برندون هارتلي (نيوزيلندا)، ونِكو مولر (سويسرا)، وفريق “ماهيندرا ريسنج” بمشاركة السائقين جيروم دي امبروزيو(بلجيكا)، وباسكال فيرلين (ألمانيا- موريشيوس)، وأخيرا فريق “مرسيدس- بنز إي كيو” بمشاركة كل من ستوفيل فاندورن (بلجيكا)، ونِك دي فريز (هولندا).

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