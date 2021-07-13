Gianluigi donnarumma يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

ظهر حارس المرمى Gianluigi donnarumma بشكل مميز مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، ضمن منافسات كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

Gianluigi donnarumma يتألق:

شهدت منافسات كأس أمم أوروبا تألقًا لافتًا من العديد من حراس المرمى، وفي مقدمتهم؛ السويسري يان سومير والدنماركي كاسبر شمايكل، إلا أن Gianluigi donnarumma خطف الأنظار من الجميع بعد تتويج منتخب إيطاليا لكرة القدم باللقب.

وتألق Gianluigi donnarumma في ركلات الترجيح ضمن منافسات يورو 2020، حيث نجح في التصدي لركلة حاسمة أمام منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، والتي نفذها ألفارو موراتا، ليقود إيطاليا لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

ولعب حارس المرمى الشاب دورًا حاسمًا في تتويج منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بلقب كأس أمم أوروبا، وتصدى لركلتين في النهائي ضد إنجلترا نفذهما جادون سانشو وبوياكو ساكا، ويحصد جائزة أفضل لاعب في “يورو 2020”.

إيطاليا بطل كأس أمم أوروبا:

ونجح منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بقيادة مدربه روبرتو مانشيني في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في المباراة التي أُقيمت على ملعب ويمبلي.

وكان مشوار إيطاليا إلى نهائي يورو 2020 صعبًا للغاية، حيث تألق تصدر مجموعته وتأهل بالعلامة الكاملة، قبل أن يُطيح بكل من النمسا، بلجيكا وإسبانيا، ليُكلل مجهوده بحصد لقب البطولة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

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