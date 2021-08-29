آل معمر يوضح لرئيس العربي الكويتي سبب تأجيل المباراة الودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العربي الكويتي عن حل أزمة المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

رئيس العربي الكويتي يشكر مسلي آل معمر:

وتوجه رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور بالشكر إلى رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، على مبادرته بالاتصال لتوضيح أسباب إلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

واتفق الطرفان على تأجيل اللقاء إلى موعد يحدد لاحقًا بالفترة المقبلة، مع التأكيد على العلاقة القوية التي تجمع الأندية السعودية والكويتية، وذلك حسبما أعلن نادي العربي الكويتي في بيان رسمي.

وأبدى رئيس نادي العربي الكويتي، عبدالعزيز عاشور تفهمه لأسباب تأجيل المباراة الودية بين الفريقين، والتي وصفها بـ”المقبولة”، وذلك بعد اتصاله الهاتفي برئيس نادي النصر.

وكان نادي العربي قد أصدر بيانًا رسميًّا، اليوم الأحد، طالب خلاله توضيح رسمي من النصر، بسبب إلغاء العالمي لمباراة الفريقين الودية دون سابق إنذار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يواجه الفيصلي وديًّا:

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفيصلي وديًّا في الخامس من سبتمبر، ثم يغادر الفريق إلى قطر في الثاني عشر من سبتمبر قبل مواجهة نادي تراكتور الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 14 سبتمبر.

على الجانب الآخر، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الجولة الثالثة.

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