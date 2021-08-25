مدربان مؤقتان بدوري محمد بن سلمان بعد جولتين

المواطن - مروة نبيل

تشهد الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين تواجد 3 مدربين وطنيين، بعدما انطلق الموسم الرياضي الحالي بمدير فني واحد، وهو خالد العطوي مع الاتفاق.

ارتفاع عدد المدربين الوطنيين

وظهر في الموسم الرياضي الجديد من دوري محمد بن سلمان للمحترفين مدرب سعودي واحد، وهو خالد العطوي صاحب الـ44 عامًا الذي يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق منذ عام 2019.

وبدأت الأندية في إقالة مدربيها مبكرًا هذا الموسم، ليتواجد لأول مرة مدربان وطنينان مؤقتان بعد جولتين فقط، يقودان فريقهما ضمن الجولة الثالثة، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وسيقود حسين خليفة، فريق الاتحاد ضد الفيصلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وسيتولى محمد العبدلي قيادة التعاون ضد النصر على ملعب مرسول بارك، يوم غد الخميس، على أن يقود الفريق بعد ذلك البرتغالي جوزيه جوميز، الذي سيتسلم مهامه بعد الجولة الثالثة التي تصادق فترة التوقف الدولي، ليجهز اللاعبين جيدًا.

مينيز يقترب من الرحيل عن دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، أصبح المدير الفني البرازيلي مانو مينيز مهددًا بالرحيل عند تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليكون الأقرب إلى الإقالة الثالثة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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