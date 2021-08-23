أسباب خسارة الاتحاد للقب العربي

المواطن - مروة نبيل

لازالت أصداء خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للقب البطولة العربية مستمرة، خاصة بعد إقالة الإدارة للمدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

أسباب خسارة فريق الاتحاد

وعلق الإعلامي محمد الغامدي قائلًا: “سبب فقدان الاتحاد للقب البطولة العربية؟.. لم نوفق، الاستعداد الضعيف، وقت ضيق وحرج مع تحديات مالية أعاقت تطعيم الفريق، غياب حجازي، المستوى الهزيل لبعض اللاعبين”.

وتابع الغامدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ثم بعض قناعات المدرب في التشكيلة والتوظيف الاعتراف بالخطأ جزء من التصحيح، كاريلي له أخطاء ولكن لا يتحمل كل الإخفاق”.

إقالة كاريلي

وقررت الإدارة الاتحادية إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

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