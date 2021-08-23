‎الرئيسية
آخر الاخبار
أسباب خسارة الاتحاد للقب العربي
أدى إلى إقالة كاريلي

أسباب خسارة الاتحاد للقب العربي

2021/08/23
الساعة 5:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
أسباب خسارة الاتحاد للقب العربي فريق الاتحاد - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

لازالت أصداء خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للقب البطولة العربية مستمرة، خاصة بعد إقالة الإدارة للمدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

أسباب خسارة فريق الاتحاد

وعلق الإعلامي محمد الغامدي قائلًا: “سبب فقدان الاتحاد للقب البطولة العربية؟.. لم نوفق، الاستعداد الضعيف، وقت ضيق وحرج مع تحديات مالية أعاقت تطعيم الفريق، غياب حجازي، المستوى الهزيل لبعض اللاعبين”.

وتابع الغامدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ثم بعض قناعات المدرب في التشكيلة والتوظيف الاعتراف بالخطأ جزء من التصحيح، كاريلي له أخطاء ولكن لا يتحمل كل الإخفاق”.

فابيو كاريلي
كاريلي – المصدر @UAFAAC

إقالة كاريلي

وقررت الإدارة الاتحادية إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

البكيري يستشهد بالنصر والأهلي للدفاع عن الاتحاد

دافع الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن قرار إدارة