أنسيلمو يحدد وجهته الجديدة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، البرازيلي أنسيلمو دي مورايس حسم مصيره خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أنسيلمو يقترب من نادي في جدة

ولفت أنسيلمو خلال تصريحاته لـ ViVA SPORT البرازيلية، إلى أنه يعتزم على اللعب مع نادٍ ينشط في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تلقى العديد من العروض العربية والبرازيلية، إلا أنه يأمل استمرار رحلته في السعودية، بشرط أن تكون الوجهة المقبلة نادٍ غربي، الأمر الذي يجعل الخيارات تنحصر بين الأهلي والاتحاد.

وشدد أنسيلمو على أنه لا يعرف حتى الآن، إلى أين سينتقل في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أمر بقائه بين صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أمر غير وارد على الإطلاق.

المهاجم البرازيلي يجذب الأنظار

وجذب دي مورايس الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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