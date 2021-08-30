أنسيلمو يقترب من النصر بعد انسحاب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي النصر قريبًا من أي وقت مضى، من التعاقد مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر برنامج ” المنصة مع البكيري” على إذاعة ألف ألف، أن النصر الأقرب لضم اللاعب البرازيلي بعد انسحاب نادي الاتحاد ونادٍ إماراتي من الصفقة، كما أن الصفقة ستكلف نادي النصر 30 مليون ريال لمدة موسم رياضي واحد.

سبب انسحاب الاتحاد من صفقة أنسيلمو

وبسبب المبالغات المالية في العقد، وطلب وكيل اللاعب البرازيلي دفع مستحقاته مقدمًا مع مبلغ للمعد البدني للاعب، وراء توقف نادي الاتحاد من الاستمرار في التفاوض مع اللاعب البرازيلي.

ويُفضل اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا الرحيل عن صفوف الوحدة بعد هبوطه لـ دوري الدرجة الأولى السعودي، وسط اهتمام من الاتحاد والأهلي باللاعب كذلك.

الصفقة قد تُطيح بلاعبين

وإذا تم حسم الصفقة لمصلحة النصر، فإن اللاعب قد يُطيح بالبرازيلي بيتروس أو بالأرجنتيني بيتي مارتينيز من النادي، حيث سيتم الاستغناء عن أحدهما لقيد لاعب الوحدة بدلًا منه.

وتسعى إدارة الرئيس مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول بـ النصر بأقوى الصفقات قبل 48 ساعة من غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.

وقالت التقارير إن أنسيلمو يملك 6 عروض خلال الفترة الحالية، حيث يفاوضه 4 أندية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ الأهلي، الاتحاد، النصر والتعاون، بجانب نادٍ قطري وآخر إماراتي.

وسبق أن صرح أنسيلمو صاحب الـ32 عامًا، مؤخرًا بأنه لن يستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مؤكدًا أن وجهته المقبلة ستكون في أحد أندية جدة

وجذب دي مورايس الأنظار مع الوحدة، إلا أن هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى رسميًا، لفت أنظار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إليه.

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