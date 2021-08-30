إقالة فابيو كاريلي خطوة للوراء!

المواطن - مروة نبيل

أبدى النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد” استغرابهم من قرار إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بإقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

انتقادات لإقالة فابيو كاريلي:

وقل سامي الحريري: “متى سيتم إقالة مدرب الاتحاد الجديد؟.. أنا مصدوم من هذا التعاقد .. إقالة فابيو كاريلي صدمة بعد التجديد معه وموقفنا غير جيد مع متابعي الدوري السعودي”.

وعلق عماد السالمي قائلًا: “فابيو كاريلي حقق موسمًا استثنائيًّا مع نادي الاتحاد كان يجب على الإدارة المحافظة على المكتسبات.. الإقالة تعتبر خطوة للوراء!”.

وقررت الإدارة الاتحادية إقالة المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية، بعد خسارة نهائي البطولة العربية.

الاتحاد يتعاقد مع كوزمين كونترا:

وفي السياق ذاته، أعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًّا مع المدير الفني الروماني كوزمين كونترا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، وتمنت الإدارة التوفيق له مع العميد وتحقيق تطلعات الجماهير.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر الثالث.

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