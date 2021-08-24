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كورونادو يودع كاريلي
بعد رحيله

كورونادو يودع كاريلي

2021/08/24
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كورونادو يودع كاريلي كورونادو - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

وجه البرازيلي إيغور كورونادو رسالة إلى المدير الفني فابيو كاريلي بعد إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كورونادو يوجه رسالة إلى كاريلي

وقال كورونادو عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “شكرًا على كل شيء بروفيسور كاريلي.. لقد كان من دواعي سروري العمل معك”.

وخاض البرازيلي كورونادو مباراة واحدة تحت قيادة البرازيلي كاريلي أمام الرجاء المغربي، حيث إنه انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قادمًا من الشارقة الإماراتي في الميركاتو الصيفي الحالي.

كورونادو
النجم البرازيلي – المصدر @ittihad

الاتحاد يُقيل كاريلي

وأعلن نادي الاتحاد عن إقالة فابيو كاريلي، بسبب إصراره على تنفيذ رؤيته، على الرغم من الاجتماعات المتكررة لمناقشته وإبداء الملاحظات حول هذه المنهجية المتغيرة التي لا تتسم بالواقعية الفنية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح.

فابيو كاريلي
كاريلي – المصدر @UAFAAC


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