الاتحاديون منقسمون بسبب فهد المولد

المواطن - مروة نبيل

تسبب النجم فهد المولد في انقسام جماهير الاتحاد بشأن مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يخسر بهدف

ولعب الفيحاء ضد الاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء أمس الأربعاء، في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الفريق البرتقالي في الفوز بهدف دون رد، الأمر الذي أغضب جماهير العميد.

وأبدت الجماهير الاتحادية غضبها من المستوى الذي ظهر عليه الفريق ضد الفيحاء، وفي مقدمتهم فهد المولد خاصة أن العميد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي بشكل مميز، وكانت تطمح لتحقيقه انطلاقة جيدة.

انقسام بشأن فهد المولد

وتعرض فهد المولد لانتقادات جماهيرية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم الخميس، وقال أحمد: “يجاملون المولد على حساب العبود والبيشي”.

وكتب وحيد: “لو القرار بيدي أقول لفهد ابحث عن فريق آخر ممكن ترتاح نفسيًا لأنه واضح يلعب تحت ضغط”، وقال مجدي الاتحادي: “أتمنى إعارة اللاعب أو تجميده على الاحتياط لمعرفة قيمة الشعار الذي يرتديه”.

على الجانب الآخر، دافع البعض عن النجم الاتحادي، وقال تركي العالمي: “غير منطقي مطالبة فهد المولد أن يكون في قمة مستواه، هذه أول مباراة في الدوري، وكان الاتحاد سيئاً فنياً ويقود هذا السوء كاريلي، وكأنك تراه اتحاد الموسم الماضي”.

وقالت هدى: “كثير انتقد اللاعب فهد المولد.. وأنا من ضمنهم بس عندي سؤال: ما هو سبب إبداع فهد مع المنتخب وإخفاقه مع الاتحاد؟!.. الجواب؛ أن مدرب المنتخب وظف فهد بالطريقة الصحيحة عكس كاريلي فاستطاع فهد أن يظهر بطريقة جيدة مع المنتخب عكس الاتحاد.. اترك لكم التعليق”.

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