الاتحاد يستهدف فوزاً غائباً منذ 2016

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز في مباراته المقبلة ضد الفيصلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يبحث عن فوز غائب

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين آخر 5 مواسم، حيث تواجها 9 مرات، فاز عنابي سدير 5 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

ويعود آخر انتصار للعميد ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى مواجهة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين 2016 التي أُقيمت في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وفاز النمور بنتيجة 4/2.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد خسارة نهائي البطولة العربية للأندية ضد الرجاء البيضاوي المغربي، بالفوز على الفيصلي والمنافسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل مميز، حيث تعادل أمام الأهلي قبل أن يفوز على النصر ضمن منافسات الجولة الثانية.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يقع العميد في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

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