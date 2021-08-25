صفقات مرتقبة تنعش نادي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات هجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقات هجومية تنعش الاتحاد

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على الصعيد الهجومي منذ الموسم الماضي، ما دفع الإدارة للبحث عن صفقات جديدة، بعد اتفاقها مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش على الرحيل.

وارتبط اسم الاتحاد بأكثر من مهاجم مؤخرًا، ولكن يبدو أن الإدارة في طريقها لضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، يوسف نياكاتي وأنسيلمو دي مورايس، خاصة أنهما لا يريدان الاستمرار مع فرسان مكة بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي حالة نجاح نادي الاتحاد في حسم صفقتي نياكاتي وأنسيلمو، لن يحتاج العميد إلى ضم أي صفقة هجومية أخرى، كما أنهما يعرفان الأجواء جيدًا، ما يساعدهم على التألق مع النمور.

نادي الاتحاد هذا الموسم

وبدأ نادي الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي بالخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، قبل أن ينتفض ويفوز على الرائد بثلاثية دون رد.

وخسر الاتحاد لقب نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال” ضد الرجاء المغربي، حيث انتهى الوقت الأصلي في المباراة بنتيجة 4/ 4، قبل أن يخسر العميد اللقب بركلات الترجيح، ليتم إقالة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي.

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