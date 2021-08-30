الشباب يبيع عقد عبدالملك الشمري للفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عبدالملك الشمري إلى صفوف الفيحاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عبدالملك الشمري إلى الفيحاء

وأشار نادي الشباب في بيانه إلى أن الإدارة وافقت على بيع ما تبقى من عقد عبدالملك الشمري إلى فريق الفيحاء، مقدمة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الليوث، وتمنت له التوفيق مع ناديه الجديد.

ولم يقتنع المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا بمستوى عبدالملك الشمري، ليعطي الإدارة الضوء الأخضر على رحيله من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

وتدرج عبدالملك الشمري صاحب الـ26 عامًا في الفئات السنية بنادي الشباب، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2016، ولعب الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة في صفوف الباطن، قبل أن يعود إلى الليوث بعد هبوطه إلى الدرجة الأولى.

الشباب يُعاني هذا الموسم

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم توازنه وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بنتيجة 3/ 3، ليتعرض إلى انتقادات قوية، خاصة أنه كان متقدمًا بثلاثية دون رد حتى الدقيقة 77، قبل أن تهتز شباكه بثلاثة أهداف، ثم خسر أمام الفتح بهدفين دون رد.

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