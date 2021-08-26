هل ينضم جيوفينكو إلى الفيحاء؟

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو يقترب من البقاء في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

جيوفينكو يقترب من الفيحاء

وكان نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد نجح مؤخرًا في إنهاء تعاقد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالتراضي بين الطرفين، ليتم قيد الوافد الجديد البرازيلي ماثيوس بيريرا في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بدلًا منه.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نادي الفيحاء يسعى للتعاقد مع جيوفينكو خلال الفترة الحالية، لتدعيم صفوفه في الموسم الحالي، نظرًا لخبراته الكبيرة، كما أن انضمامه سيكون في صفقة انتقال حر، ما يسهل التفاوض معه.

وانضم جيوفينكو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يناير عام 2019، قادمًا من تورتنو الكندي، وشارك معه في 78 مباراة بجميع البطولات، وساهم في تسجيل 33 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 15 مرة، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

الفيحاء هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ثم تعادل مع الفتح إيجابيًا في الجولة الثانية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، قبل مباراته ضد الطائي في الجولة الثالثة، مساء يوم غد الجمعة.

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