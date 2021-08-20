الشباب يقترب من ضم كارلوس جونيور

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في طريقها لحسم صفقة البرازيلي كارلوس جونيور لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

صفقة كارلوس جونيور تقترب

وأشارت صحيفة Mais futebol البرتغالية، اليوم الجمعة، إلى أن نادي الشباب نجح في التعاقد مع الجناح البرازيلي كارلوس جونيور قادمًا من صفوف فريق سانتا كلارا البرتغالي مقابل 3 ملايين يورو.

ويتميز كارلوس جونيور صاحب الـ26 عامًا بالسرعة والمهارة، وتألق بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانتا كلارا خلال منافسات الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 18 هدفًا وصنع 4 آخرين.

الشباب هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بشكل مخيب للآمال، حيث خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة الاتفاق، يوم غد السبت.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الشباب المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون رصيد، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثالث بـ3 نقاط.

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