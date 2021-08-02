العدل تحدد آلية بيع النصيب من الإرث والتنازل عن الميراث

المواطن - الرياض

حددت وزارة العدل الآلية المتبعة والخطوات اللازمة في حال الرغبة ببيع حصة الوريث من التركة لأحد الورثة، سواء كان الصك لعقار أو أرض زراعية، إضافة إلى طريقة التنازل عن الميراث.

خطوات بيع الإرث

وأوضحت وزارة العدل، أن طريقة بيع الإرث لأحد الورثة تتمثل فيما يلي:

– التأكد من أن الصك محدّث، ويتطلب الإفراغ حضور الورثة أو من يمثلهم وحضور المشتري أو وكيله.

– إحضار صك حصر الورثة والرقم المرجعي للضريبة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقيمة المبيع بإحدى وسائل الدفع المصدقة.

– وفيما يتعلق بالتنازل عن الميراث، فيمكن التوجه لكتابة العدل، ويلزم حضور المتنازِل والمتنازَل له برفقة صك حصر الورثة وبيانات التركة.

شراء أرض يملكها الورثة

أما فيما يخص شراء الأرض الزراعية التي يملكها الورثة، أوضحت “العدل” أن إفراغها يتطلب التأكد من أن الصك محدّث، وموافقة صندوق التنمية الزراعية، كما يتطلب حضور أحد الورثة أو من يمثلهم وحضور المشتري أو وكيله وإحضار صك حصر الورثة والرقم المرجعي للضريبة من موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقيمة المبيع بإحدى وسائل الدفع المصدقة، مشيرة إلى أنه يمكن للورثة التقديم على تحديث الصك عبر الرابط التالي: https://aqari.moj.gov.sa/du.

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