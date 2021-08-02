العيسى: هكذا يرى الغرب الدين الإسلامي

المواطن - الرياض

قال الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: إن الرابطة ركزت على تقديم المبادرات والبرامج الفعالة لتعزيز الاندماج الإيجابي في الدول الغربية وغيرها.

وثيقة مكة المكرمة:

وأضاف الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عبر قناة “إم بي سي”: “من هنا جاءت ولله الحمد وثيقة مكة المكرمة والمستمدة من أهم وثائق الإخاء والتعايش الإنساني، وهي التي أمضاها نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باسم الإسلام والمسلمين، أمضاها مع كافة أنواع التنوع الديني والإثني في ذلك الوقت”.

كما أكد العيسى أن مسؤولية توضيح صورة الإسلام وحقيقته أمام الغرب تقع على المسلمين أنفسهم، قائلًا: “إيضاح حقيقة الدين الإسلامي مسؤولية الداخل الإسلامي بالدرجة الأولى، ويجب أن يكون التصدي فعالًا، وملموس الأثر أيضًا”.

نظرة الغرب:

وبالنسبة إلى ما يتعلق بنظرة الغرب إلى الإسلام، أوضح الشيخ العيسى أن الغرب ينقسم إلى عدة أقسام في هذه النظرة، مضيفًا: “الغرب أقسام، قسم يحكم على الإسلام من خلال البحث والدراسة العميقة، وهذا القسم يدرك أن الإسلام دين مسالم، وأنه لم يعتد يومًا على أحد لفرض الدين”، متابعًا أن ذلك جاء من خلال استطلاع ودراسات متعمقة، وهذا القسم يعلم كذلك أن قاعدة لا إكراه في الدين قد طبقها الاعتدال الإسلامي بحذافيرها.

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