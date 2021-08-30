المسحل: ندرس إقامة السوبر السعودي بـ4 فرق

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل أن بطولة كأس السوبر السعودي قد تشهد تعديلات خلال الفترة المقبلة.

المسحل يؤكد احتمالية تعديل نظام السوبر

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال ملتقى الاستثمار الرياضي، اليوم الاثنين: “ندرس إقامة السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق بدلًا من فريقين”.

وتابع ياسر المسحل خلال تصريحاته بشأن كأس السوبر السعودي قائلًا: “ننتظر اعتماد مجلس إدارة اتحاد القدم على هذا المقترح على أن يطبق الموسم القادم”.

ويشارك ياسر المسحل في ملتقى الاستثمار الرياضي الذي انطلق اليوم برعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حيث بدأت الجلسة الحوارية الأولى والتي تناقش منظومة الاستثمار الرياضي في السعودية والأنظمة الخاصة بها.

كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يجمع نهائي كأس السوبر السعودي 2021، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفيصلي المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق وحصد لقب السوبر، فيما يأمل الفيصلي تحقيق مفاجأة جديدة، وتجاوز عقبة الزعيم؛ والتتويج بالبطولة.

وسبق أن كشف ياسر المسحل عن قراره بشأن الاستعانة بحكم محلي لقيادة نهائي كأس السوبر السعودي 2021، مؤكدًا أن المجال متاح أمام جميع الأندية لطلب حكام أجانب في جميع البطولات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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