النصراويون يشكرون خالد بن فهد

المواطن - مروة نبيل

انهالت عبارات الإشادة والشكر على عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، الأمير خالد بن فهد بعد دعمه الكبير للأصفر، من أجل سداد الالتزامات المالية.

النصر يسدد التزاماته بدعم الرمز

وأصدرت لجنة كفاءة المالية للأندية الرياضية بيانًا بشأن التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى 30 أبريل الماضي، وظهر سداد النصر لأكثر من 130 مليون ريال، وتم جدولة 5 ملايين و595 ألف ريال.

وأكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر أنه تم سداد 95% من الالتزامات المالية على العالمي، بفضل الله سبحانه ثم دعم الأمير خالد بن فهد، واصفًا إياه بالشخصية النادرة في الرياضة، التي يجب أن تُقابل بالشكر والتقدير والاحترام.

الجماهير تشكر خالد بن فهد

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة مسلي آل معمر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ودشنت هاشتاق خالد بن فهد لتوجيه الشكر إلى الرمز النصراوي الداعم، وقالت شوق: “حبه وعشقه لـ النصر لا تحتاج إلى تعريف فأفعاله تحكي عنه”.

وكتب حساب “راقي مشاعر”: “عز النصر وفخره الأمير خالد بن فهد جعل تبطي أيامه وسنينه”، وقال ثابت: “حاولت أكتب وأعبر ما قدرت وما لقيت إلا إن الاسم يكفي”.

وقال محمد الشبرمي: “من أيّ أبواب الثّناء سندخل، وبأيّ أبيات القصيد نعبر، وفي كلّ لمسة من جودكم وأكفكم للمكرمات أسطر، كنت كسحابة معطاءه سقت الأرض فاخضرّت.. ولنصرنا درت ألف ألف ألف شكرًا”.

وتابع صالح الشدي: “عندما نتذكر كل ما صنعت للنصر، فإن لساني يقف عاجزًا عن قول أي شيء، بعبارات الشكر قليلة، وكلمات الثناء لا تستطيع أن تفيك حقك، فأنت كل شيء في كل أوقات النصر، وأنت ما يلقاه حينما أحتاجك النصر شكرا لك على ما قدمت، ولك منا كل المحبة.. المواقف لها رجالها”.

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