الهلال البطل لا يخسر افتتاحية دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حامل لقب النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تحقيق انطلاقة قوية مع بداية الموسم الرياضي الحالي.

انطلاق دوري محمد بن سلمان غدًا:

وتنتظر الجماهير انطلاق من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، وسط طموحات بظهور الفرق بشكل مميز في ظل التعاقدات القوية التي تم إبرامها، حيث تنطلق منافساته بمواجهة الفيحاء والاتحاد غدًا الأربعاء.

وتُستكمل مواجهات الجولة الأولى بـ3 مواجهات يوم الجمعة، بين أبها والشباب، الرائد والفتح، الحزم والتعاون، على أن يلعب النصر مع ضمك والأهلي مع الفيصلي يوم الجمعة، وفي الختام يواجه الاتفاق فريق الباطن، ويلعب الهلال مع الطائي، يوم السبت.

الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية:

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في المباريات الافتتاحية عند تتويجه بلقب الدوري السعودي للمحترفين، عند مواجهة الطائي، حيث إنه فاز في جميع اللقاءات السابقة وهو حامل اللقب.

وتمكن الزعيم من تحقيق الفوز على التعاون في الجولة الأولى من دوري المحترفين موسم 2010/ 2011، وتجاوز هجر بهدفين مقابل هدف في الموسم التالي، وتغلب على الفيحاء بنتيجة 2/ 1 و1/ 0 موسمي 2017/ 2018 و2018/ 2019، وتفوق على العين بهدف نظيف الموسم الماضي.

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