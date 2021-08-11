الوسط الرياضي يودع معجب الدوسري

المواطن - مروة نبيل

خيم الحزن على الوسط الرياضي، اليوم الأربعاء، لوفاة الحكم الدولي السابق والمحلل التحكيمي، معجب الدوسري عن عمر يُناهز 70 عامًا.

وفاة معجب الدوسري

وأعلن سلطان الدوسري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن وفاة معجب الدوسري والده اليوم، بعد صراع مع المرض لمدة عامين.

وامتدت مسيرة الدوسري لـ14 عامًا تقريبًا، حيث بدأ مسيرته في مباراة الكوكب والشرق لدرجة الشباب في عام 1987، قبل أن يكمل المشوار ما بين العمل الإدارة لضبط إيقاع التحكيم وصناعة جيل جديد من الحكام، وتحليل الأداء عبر القنوات الرياضية.

الرياضيون ينعون الدوسري

وتصدر اسم معجب الدوسري موقع “تويتر” بعد وقت قليل من إعلان خبر وفاته، حيث حرص الوسط الرياضي على توديعه والدعاء له، مؤكدين أن رحيله يُعتبر خسارة للوسط الرياضي بالكامل وليس أسرته فقط.

وقال الإعلامي محمد الدرع: “الحكم السابق والمحلل التحكيمي والأخ والصديق العزيز معجب الدوسري في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك يا طيب القلب.. أصدق العزاء لأبنائه وبناته و زوجته وكافة عائلة الدوسري إنا لله وإنا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.

وكتب نجم النصر السابق، هاشم سرور: “اللهم اغفر وارحم عبدك معجب الدوسري وأجعل الجنة داره لاحول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا اليه راجعون”، وقال الإعلامي خلف ملفي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسأل الله العلي القدير المحيي المميت أن يرحم الأخ الدوسري وأن يغفر له وأن يسكنه الفردوس.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وعلق الناقد الرياضي بندر الرزيحان قائلًا: “اللهم أغفر لعبدك الدوسري ويمن كتابه ويسر حسابه وحلله وبحه وتجاوز عنا وعنه واربط على قلوب اهله وذويه.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ثبته عند السؤال واغسله بالماء والثلج والبرد”.

وتابع الإعلامي نبيل العبودي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر وارحم الاخ والصديق والزميل الحكم الدولي السابق معجب الدوسري واسكنه فسيح جناته، واجعل الفردوس الاعلى من جنتك مستقراً له وأحر التعازي نقدمها لأسرته وذويه وللوسط الرياضي”.

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