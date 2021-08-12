تشيلسي بطلًا لـ السوبر الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي في الظفر بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فياريال الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية.

ملخص مباراة تشيلسي وفياريال:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هجومي ضاغط من قبل لاعبي البلوز، حيث نجح المغربي حكيم زياش في إحراز الهدف الأول للبلوز بالدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول.

وواصل البلوز أدائه الهجومي سعيًا لإحراز الهدف الثاني بعدما مرر زياش الكرة للاعب الإسباني ماركوس ألونسو لكن الكرة مرت دون خطورة على مرمى فياريال.

ولكن أُصيب زياش نجم الشوط الأول في الكتف ليغادر المباراة بالدقيقة الـ40.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل فريق فياريال الضغط الهجومي بقوة سعيًا لإحراز الهدف الأول له، لينجح اللاعب جيرارد مورينو في إحراز هدف التعادل لفريق فياريال بالدقيقة الـ73 بعد تبادله للكرة مع اللاعب ديا لينفرد بمرمى الحارس السنغالي ميندي ويُحرز التعادل للغواصات الصفراء.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق بين الفريقين.

وبالشوط الإضافي الأول، كان الأمريكي بوليسيتش قريبًا من إحراز الهدف الثاني لـ تشيلسي ولكن دون جدوى.

قفاز كيبا يفك العقدة لـ تشليسي:

وقرر المدرب الألماني توماس توخيل الدفع بحارس البلوز، الإسباني كيبا بدلًا من ميندي ليلجأ الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وفاز البلوز بست ركلات مقابل خمس لفريق فياريال حيث سجل للبلوز كل من أزبيليكويتا، ألونسو، مونت، جورجينيو، بوليسيتش، رودريجر، بينما سجل لفياريال كل من فويث، رابا، جوميز، بيرفس، مورينو”.

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