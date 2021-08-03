تطور جديد بشأن حالة كوتينيو

المواطن - مروة نبيل

يأمل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو في الاستعداد جيدًا قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

كوتينيو جاهزًا للمشاركة مع بداية الموسم

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن كوتينيو الآن في المرحلة الأخيرة من عملية التعافي، وسيكون أول المصابين العائدين إلى كتيبة المدرب رونالد كومان، كما أنه زاد من تدريباته البدنية، مع مواطنه إيمرسون رويال المنضم حديثًا إلى برشلونة.

ولفتت “موندو ديبورتيفو” إلى أن كوتينيو سيكون جاهزًا تحت تصرف الهولندي كومان مع انطلاق منافسات الليغا هذا الشهر، مضيفة: “الاتجاه العام في برشلونة الآن يرفض التقليل من قيمته، حيث إن اللاعب بات جزءًا من خطط النادي في الموسم الجديد”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحالة الوحيد التي قد تجعل برشلونة يفكر في بيع النجم البرازيلي، أن يحصل الأخير على عرض لا يمكن رفضه قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

الإصابة تبعد النجم البرازيلي

ولم يُشارك النجم البرازيلي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني منذ نهاية موسم 2019/ 2020، ولم يكن معروفًا موعد عودته إلى الملاعب مجددًا، بسبب إصابة الركبة وخضوعه لجراحتين.

وكان كوتينيو قد أجرى عملية جراحية في الركبة اليسرى، إلا أنه تعرض لانتكاسة بعد 3 أشهر، حيث انتفخت ركبته أكثر من المتوقع، وخضع لعملية جديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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