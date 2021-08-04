تفاصيل عرض تشيلسي لضم لوكاكو

المواطن - مروة نبيل

تعمل إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي على حسم صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يرفع عرضه لضم لوكاكو

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي قد رفض عرضًا من تشيلسي، بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة إلى ضم مدافعه ماركوس ألونسو، مقابل الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي في الموسم الجديد.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” إلى أن نادي تشيلسي لم يستسلم، حيث يستعد لتقديم عرض ضخم للغاية بقيمة 110 ملايين يورو، مع استعداده للوصول إلى 130 مليونًا، من أجل إقناع إنتر ميلان ببيع لوكاكو.

ولفتت الشبكة الإيطالية إلى أن تشيلسي يحاول أيضًا إغراء لوكاكو، براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع على العقد.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المهاجم البلجيكي حريص على العودة إلى نادي تشيلسي هذا الصيف، من أجل تعويض تجربته الأولى غير الموفقة مع البلوز.

المهاجم البليجكي مع إنتر ميلان

وكان لوكاكو قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي صيف عام 2019 قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 74 مليون يورو، وشارك في 95 مباراة وسجل 64 هدفًا.

ويرتبط المهاجم البلجيكي صاحب الـ28 عامًا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان حتى صيف 2024، وظهر بشكل مميز مع منتخب بلاده خلال مشاركته في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

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