تعليق هالاند على عرض تشيلسي

المواطن - مروة نبيل

علق مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي إيرلينج هالاند على الأنباء التي تُشير إلى اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

هالاند يتحدث عن العرض الإنجليزي

وأشارت تقارير صحافية مؤخرًا إلى أن نادي تشيلسي يسعى لضم المهاجم النرويجي في صفقة قياسية تجعله الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث يعتزم التقدم بعرض يصل إلى 175 مليون يورو.

وتحدث هالاند عن حقيقة وجود مفاوضات تشيلسي، بعد مران بوروسيا دورتموند في معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا، اليوم الثلاثاء، قائلًا: “حتى الأمس، لم أكن أتحدث مع وكيلي لمدة شهر”.

وأضاف المهاجم النرويجي صاحب الـ21 عامًا، قائلًا: “لكني آمل بأن يكون ذلك مجرد شائعات، لأن دفع 175 مليون يورو في شخص واحد أمر مبالغ فيه”.

هالاند ماكينة أهداف

وخاض هالاند 41 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، في جميع المسابقات خلال منافسات الموسم الرياضي الأخير، ونجح في تسجيل 41 هدفًا وصنع 12 هدفًا.

ومن المتوقع استمرار المهاجم النرويجي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند لموسم آخر على الأقل، نظرًا لإصرار ناديه على عدم التخلي عنه هذا الصيف، خاصة بعد بيع الإنجليزي جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد.

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