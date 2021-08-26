توتنهام رفض خماسي السيتي من أجل كين

المواطن - مروة نبيل

أبدى نادي مانشستر سيتي استعداده بالتضحية بعدد من نجومه البارزين، من أجل إتمام صفقة المهاجم هاري كين من صفوف توتنهام هوتسبير.

هاري كين يؤكد استمراره

وسبق أن أعرب هاري كين صاحب الـ27 عامًا، رغبته في الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير، حيث يسعى للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى من أجل الفوز بالبطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحسم المهاجم الإنجليزي موقفه من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وأعلن بالأمس عن بقاءه رسميًا مع السبيرز في الموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مانشستر سيتي عرض 5 لاعبين

وذكر موقع “ذا أثليتيك”: “مانشستر سيتي كان مصرًا على ضم كين، حيث عرض على توتنهام 5 من لاعبيه ضمن صفقة تبادلية.. واللاعبون؛ هم جابرييل جيسوس، برناردو سيلفا، رحيم سترلينج، إيميريك لابورت ورياض محرز”.

وأضاف: “هذا العرض، كان ضمن سلسلة عروض قدمها سيتي إلى توتنهام لاستقدام كين، لكنها قوبلت بالرفض من قبل مالك توتنهام دانييل ليفي، وآخر عرض قدمه مانشستر سيتي، تضمن حصول توتنهام على 75 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 25 مليون جنيه إسترليني على شكل إضافات”.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، إلى أن سيتي كان مستعدًا لرفع قيمة العرض إلى 100 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب 20 مليون جنيه إسترليني على شكل إضافات، قبل أن يحسم هاري الجدل ويعلن البقاء.

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