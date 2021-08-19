توتنهام يستقر على بديل هاري كين

المواطن - مروة نبيل

استقر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على بديل مهاجمه الأساسي هاري كين، في حال رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

هاري كين يرغب في الرحيل

وسبق أن أعرب هاري كين صاحب الـ27 عامًا، رغبته في الرحيل عن صفوف توتنهام هوتسبير، حيث يسعى للانتقال إلى أحد الفرق الكبرى من أجل الفوز بالبطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويضغط كين من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، إلا أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير متمسكة باستمراره، ورفضت عرضًا أوليًا وصلت قيمته إلى 125 مليون إسترليني.

توتنهام يسعى لضم أداما تراوري

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن مدرب توتنهام، نونو إيسبيرتو سانتو، يسعى لاستغلال علاقته الجيدة بأداما تراوري، نجم وولفرهامبتون من أجل ضمه إلى السبيرز، بعد عملهما معًا في وولفرهامبتون.

ويتبقى في عقد تراوري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون عامان ونصف، وتقدر قيمته السوقية بـ45 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي يستطيع نادي توتنهام دفعه، في حال بيعه هاري كين.

وانتقل تراوري صاحب الـ25 عامًا إلى وولفرهامبتون في 2018، وتألق بشدة في صفوفه، ليضمن مكانًا في المنتخب الإسباني، ويحظى باهتمام ناديي ليدز يونايتد وتشيلسي أيضًا.

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