ثغرة تُمكن الاتحاد من ضم طارق حامد

المواطن - محمد سمعه

حسم نادي الزمالك المصري مؤخًرا الجدل الذي أُثير حول اقتراب لاعبه المصري طارق حامد من الانتقال لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد خلال صيف العام الجاري.

وكانت تقارير أشارت إلى رغبة الاتحاد في ضم حامد صاحب الـ32 عامًا وذلك بعد نهاية الموسم في مصر أول أمس السبت.

ونفى نادي الزمالك بحسب التقارير وجود أي عرض من نادي الاتحاد لضم حامد خلال الفترة الحالية.

عقد طارق حامد مع الزمالك ينتهي بصيف 2022

وربما ينتظر نادي الاتحاد لشهر يناير المقبل، من أجل توقيع العقد مع طارق حامد لاعب الزمالك حيث سيكون دخل الفترة الحرة له مع الزمالك، التي تسمح له بالتوقيع لأي ناد والانضمام له بالمجان في صيف 2022.

عدد ألقاب نجم الزمالك مع فريقه

وانضم حامد إلى الزمالك في عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري وتُوج مع الزمالك بـ 11 بطولة، كما شارك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولتي كأس أمم إفريقيا عامي 2017 و2019، ولعب كأس العالم مع المنتخب المصري قبل 3 سنوات في روسيا.

وتأتي رغبة الاتحاد في ضم حامد، ليكون بديلًا للاعب المغربي كريم الأحمدي الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الاتحاد.

ودشن جمهور الاتحاد هاشتاجًا بعنوان “كريم الأحمدي شكرًا لك” تقديرًا منهم لعطاء اللاعب المغربي مع نمر جدة في آخر 3 سنوات.

وكانت جماهير الاتحاد، انتقدت قرار إدارة أنمار الحائلي بالاستغناء عن الأحمدي والإبقاء على البرازيلي برونو هنريكي واللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

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