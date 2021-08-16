حقيقة انتقال محمد صلاح لريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح، بالانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكيل صلاح يثير الجدل:

وأثار وكيل محمد صلاح، رامي عباس حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم المصري قبل يومين، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “آمل أنهم يشاهدون”، وذلك أثناء لقاء ليفربول ونورويتش سيتي.

ولعب ليفربول ضد نورويتش سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والذي شهد تألق صلاح بإحراز هدف، كما قدم تمريرتين حاسمتين، ليكون الأبرز في صفوف فريقه.

حقيقة تفاوض محمد صلاح مع الريال:

وأشارت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، إلى أن هدف عباس من التغريدة إزعاج ليفربول الذي لم يبدأ مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح حتى الآن، عن طريق إثارة الجدل حول مستقبله واحتمالية انتقاله إلى نادٍ آخر.

وأوضحت “ديفنسا سنترال” أن صلاح ليس ضمن أهداف ريال مدريد سواء هذا الصيف أو في الموسم المقبل، حيث إن الاهتمام الرئيسي يتجه نحو كيليان مبابي “باريس سان جيرمان” ثم إيرلينج هالاند “بوروسيا دورتموند”.

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