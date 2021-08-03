ليفربول يُحصن محمد صلاح بأعلى راتب

المواطن - مروة نبيل

تعمل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على استمرار المصري الدولي محمد صلاح مع الفريق الأول لكرة القدم لأطول فترة ممكنة، خاصة أنه من الركائز الأساسية في صفوفه.

ليفربول يسعى لتجديد عقد محمد صلاح

وينتهي عقد محمد صلاح صاحب الـ29 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في يونيو عام 2023، ويحظى نجم المنتخب المصري باهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وأشار موقع “ليفربول إيكو” البريطاني، إلى أن إدارة نادي ليفربول تنوي مكافأة صلاح بمنحه عقدًا محسنًا خلال الفترة المقبلة، من أجل استمراره مع الفريق.

وأضافت: “محمد صلاح يحصل حاليًا على راتب قدره 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وتسعى إدارة ليفربول الآن لمنحه عقدًا جديدًا سيجعله صاحب أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي”.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كما أن النجم المصري سبق أن ألمح إلى إمكانية لعبه في الليغا مستقبلًا.

صلاح مع ليفربول

ويلعب صلاح في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منذ يوليو 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وتوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وساهم في حصد الريدز للعديد من البطولات ومنها البريميرليج، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وتألق محمد صلاح بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، حيث سجل 22 هدفًا في الموسم المنصرم، ليساهم في تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

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