حقيقة اهتمام النصر الإماراتي بضم حمدالله

المواطن - محمد سمعه

كشف مسؤولو نادي النصر الإماراتي حقيقة اهتمام النادي بضم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر الإماراتي لم يُفاوض حمدالله

وتحدث عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس النادي الإماراتي لـ قناة أبو ظبي الرياضية قائلًا: “غير صحيح اهتمامنا بضم حمدالله، البيان كان واضحًا والفريق مستقر ونتمنى أن يوفقنا الله في الموسم الحالي لتحقيق كل تطلعات الجماهير”.

ويغيب حمدالله عن مواجهة الفيصلي المقامة حاليًا بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب غياب حمدالله عن مواجهة الفيصلي دوريًا

ويأتي غياب اللاعب المغربي لظروف خاصة، وذلك بالتنسيق بينه وبين إدارة الفريق والجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الأول حسبما ذكر الإعلامي علي العنزي.

وأثار هذا الغياب الجدل لدى جماهير النصر، حيث طالب البعض بالتخلص منه، والبحث عن مهاجم آخر؛ وذلك بسبب التصرفات غير الاحترافية التي يقوم بها المهاجم المغربي، بالإضافة إلى كثرة غيابه عن الفريق في المباريات المهمة، وهو نفس الأمر الذي حدث بالموسم الماضي.

حمدالله لن ينضم إلى نادي الاتحاد في الميركاتو

يذكر أن اسم اللاعب المغربي ارتبط مؤخرًا بالانتقال لنادي الاتحاد بحسب ما ذكره برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية، ولكن الوليد المهيدب مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي النصر خرج ليوضح الحقيقة، مؤكدًا أن اللاعب المغربي لم يطلب الرحيل عن صفوف العالمي.

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