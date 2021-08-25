حكام مباراتي اليوم بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم بالجولة الثالثة

ويدير عبدالله الشهري مباراة الرائد ضد الحزم عند الساعة 7:05 مساء، ويساعده هشام الرفاعي وعماد عسكر، فيما سيكون خالد الجهني حكمًا رابعًا، ممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ويقود مباراة الأهلي ضد ضمك اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ماجد الشمراني، ويساعده فهد العمري وإبراهيم الدخيل، ومحمد الدقاش الحكم الرابع، أحمد الرميخاني حكمًا رابعًا، ويساعده عادل شراحيلي.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وقبل انطلاق الجولة الثالثة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من؛ الاتفاق، الفيصلي والفيحاء.

وتملك 6 أندية 3 نقاط، وهم؛ النصر، الاتحاد، الباطن، أبها، ضمك والرائد، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم والأهلي، ثم الشباب في المركز الـ13 بنقطة واحد، بالتساوي مع التعاون والفتح، ويتذيل الطائي الترتيب بدون نقاط.

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