حكام مباريات اليوم بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مواجهات دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الفتح ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويديرها تركي الخضير، ويساعده خلف الشمري وسعد الشبرمي، والحكم الرابع عبدالله العويدان، خالد صلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

ويدير مباراة أبها والاتفاق اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، محمد الحربي، ويساعده فيصل القحطاني وعيسى الخيبري، وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي.

أوروغوياني يدير مباراة النصر ضد التعاون

وتُختتم مباريات اليوم في ثالث جولات دوري محمد بن سلمان للمحترفين؛ بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون عند الساعة 8:45 مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ويقود مباراة النصر ضد التعاون طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس ماتونتي، ويساعده ريتشارد تربنيداد وأندريس نيفا، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، والباراغوياني خوان غابرييل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد المري.

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