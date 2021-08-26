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حكام مباريات اليوم بدوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الثالثة

حكام مباريات اليوم بدوري محمد بن سلمان

2021/08/26
الساعة 2:34 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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حكام مباريات اليوم بدوري محمد بن سلمان لاعبو النصر - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مواجهات دوري محمد بن سلمان

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة الفتح ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويديرها تركي الخضير، ويساعده خلف الشمري وسعد الشبرمي، والحكم الرابع عبدالله العويدان، خالد صلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

ويدير مباراة أبها والاتفاق اليوم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، محمد الحربي، ويساعده فيصل القحطاني وعيسى الخيبري، وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، ورائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد العرمطي.

الشباب والاتفاق

أوروغوياني يدير مباراة النصر ضد التعاون

وتُختتم مباريات اليوم في ثالث جولات دوري محمد بن سلمان للمحترفين؛ بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد التعاون عند الساعة 8:45 مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ويقود مباراة النصر ضد التعاون طاقم تحكيم أوروغوياني بقيادة أندريس ماتونتي، ويساعده ريتشارد تربنيداد وأندريس نيفا، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، والباراغوياني خوان غابرييل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد المري.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC


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