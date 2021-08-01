حلم التأهل يُداعب مازن الياسين في طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

يستعد لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، مازن الياسين للمشاركة في الدور نصف النهائي 400 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

مازن الياسين يتألق في طوكيو:

وتألق العدّاء السعودي مازن الياسين بشكل لافت خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي لسباق 400 متر، بعدما احتل المركز الأول في مجموعته بالدور الأول في زمن قدره 45.16.

وحرص رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة، الأمير فهد بن جلوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الأمير نواف بن محمد على متابعة مازن الياسين خلال السباق ودعمه.

الياسين يحلم بمواصلة مشواره:

ويُشارك مازن الياسين المصنف رقم 52 عالميًّا في سباق 400 متر ضمن منافسات المجموعة الثانية عند الساعة 2:13 ظهر يوم غد الاثنين، وهو محقق أفضل رقم هذا الموسم بزمن 45.16، ويطمح في مواصلة التألق والتأهل في أولمبياد طوكيو 2020.

ويتواجد في المجموعة الثانية أيضًا، كل من؛ سكوتش لوينغو المصنف الـ30 عالميًّا، ألونزو راسل الـ66 عالميًّا، ستيفين سولومون رقم 50 عالميًّا، مايكل تشيري العاشر عالميًّا، كيفين بورلي رقم 35 عالميًّا، تايلور كريستوفر الـ37 عالميًّا، والثامن عالميًّا ماتشيل سيدينيو.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعة إلى المرحلة التالية من دورة الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى أفضل زمنين من المجموعات الثلاث.

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