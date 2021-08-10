دعوات الشفاء تُحيط مؤمن زكريا

المواطن - مروة نبيل

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى عبارات دعم وتمنيات بالشفاء لنجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، مؤمن زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى.

مؤمن زكريا يتعرض لوعكة

وأثارت زوجة مؤمن زكريا قلق الجماهير، بعد نشرها صورة للاعب النادي الأهلي وهو في المستشفى عبر حسابها الرسمي على موقع “انستقرام”، مساء أمس الاثنين، مؤكدة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة وطلبت من الجماهير الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكانت مسيرة زكريا الرياضية قد توقفت في فبراير عام 2019، بعدما تم إنهاء إعارته لنادي أُحد، عقب اكتشاف إصابته بمرض في الأعصاب، ويحظى بدعم كبير من الجماهير المصرية والسعودية، للعبه في صفوف الأهلي والزمالك وأهلي جدة.

الجماهير تدعم زكريا

وحرص حارس مرمى الأهلي السابق، الإعلامي أحمد شوبير على طمأنة الجماهير على حالة اللاعب، وكشف تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال شوبير: “تفاصيل قصة مؤمن زكريا شعر بدوار مفاجئ سقط على الأرض في المنزل زوجته نقلته فورًا للمستشفى السعودي الألماني تم إجراء أشعة على المخ.. الحالة مستقرة احتمال خروجه قريبًا إن شاء الله بعد الاطمئنان على حالته.. ألف مليون سلامة يا مؤمن وتمنياتنا جميعًا بالشفاء العاجل”.

وعلى الفور أصبح اسم مؤمن زكريا الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرًا لشعبية اللاعب الكبيرة، حيث حرصت الجماهير على دعمه، وقال أحد جماهير الراقي: “يمر لاعب النادي الأهلي سابقًا المصري مؤمن زكريا بحالة صحية صعبة نسأل الله له الشفاء العاجل”.

وكتب حارس مرمى المنتخب المصري والتعاون السابق، عصام الحضري: “ألف سلامة عليك يا مؤمن يا حبيبي يا رب ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة يا رب وترجع الضحكة دي يا غالي.. أسألكم الدعاء بالشفاء للكابتن مؤمن زكريا”، ونشر حساب النادي الأهلي المصري صوة للاعبه، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وتابع المعلق الرياضي بلال علام: “يا رب قد طال اختبارك لعبدك مؤمن زكريا.. يا رب وأوجعنا مرضه نسألك باسمك الأعظم أن تشفيه يا رب شفاء لا يغادر سقمًا، يا رب وأنزل عليه السكينة من عندك وبارك في صحته وأعده مشافى معافى كأن شيئًا لم يكن .. يا رب يا رب يا رب”.

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