رقم استثنائي لـ توتنهام في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في الفوز على ضيفه واتفورد، ليحقق رقمًا استثنائيًّا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام ضد واتفورد:

ولعب توتنهام ضد واتفورد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ونجح السبيرز في تحقيق فوز صعب بهدف دون رد سجله نجمه هيونج مين سو عند الدقيقة 42، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط هامة.

وبعد مباراة الجولة الثالثة، رفع السبيرز رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي واتفورد عند 3 نقاط، ليتواجد في المركز الـ12.

السبيرز يحقق رقمًا استثنائيًّا:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في الفوز بمبارياته الثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن بنتيجة واحدة وهي هدف دون رد، ليضمن صدارة ترتيب البريميرليج.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن السبيرز نجح في تحقيق الفوز خلال أول 3 مباريات في البريميرليج 6 مرات، إلا أنه حقق رقمًا استثنائيًّا هذه المرة الأولى، حيث إنها أول مرة لا يستقبل فيها أي هدف.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير هو الفريق الوحيد حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي لم يتعثر في أي مباراة، بعد مرور 3 جولات، ويطمح في مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة، أملًا في الابتعاد بصدارة الترتيب والمنافسة على اللقب.

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