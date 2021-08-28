سبب يدفع جوميز لمغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

أحبط اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز جماهير نادي الهلال، وذلك بسبب بدايته غير المقنعة فنيًا، وذلك بعد مرور 3 جولات من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

صيام جوميز التهديفي يُحبط عشاق الأزرق

ولم ينجح المهاجم الفرنسي حتى الآن في إحراز أي أهداف لـ الزعيم خلال أول 3 جولات، حيث سجل كل من صالح الشهري والمالي موسى ماريجا والكوري الجنوبي جانغ هيون سو 3 أهداف للزعيم في أول 3 جولات من بطولة دوري المحترفين.

وبسبب تراجع مستوى اللاعب الفرنسي وتعرضه مؤخرًا لانتقادات من جماهير الزعيم، قد يرحل جوميز عن صفوف الفريق في يناير المقبل، وذلك في ظل تواجد أكثر من بديل مثل ماريجا وصالح الشهري والمهاجم عبدالله الحمدان لاعب المنتخب السعودي الأولمبي.

وكان اسم جوميز ارتبط في أكثر من مناسبة بالرحيل عن الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية والعودة إما للدوري التركي أو للدوري الفرنسي لكنه حتى هذه اللحظة مستمر بصفوف الفريق.

وانضم جوميز إلى الهلال في صيف 2018 قادمًا من صفوف نادي غلطة سراي التركي.

الهلال يعود للتدريبات يوم الثلاثاء

وسيعود الفريق الكروي الأول بالزعيم للتدريبات يوم الثلاثاء المقبل، حيث قرر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم منح لاعبي الفريق الأول راحة لمدة 3 أيام من التدريبات.

جدير بالذكر أن الزعيم سيواجه، فريق استقلال طهران الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 13 سبتمبر المقبل وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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