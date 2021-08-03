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صفقة قد تُقرب رونالدو من سان جيرمان
لرغبته في مغادرة يوفنتوس

صفقة قد تُقرب رونالدو من سان جيرمان

2021/08/03
الساعة 8:27 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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صفقة قد تُقرب رونالدو من سان جيرمان رونالدو
المواطن - مروة نبيل

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

كريستيانو يرغب في الرحيل

وينتهي عقد رونالدو صاحب الـ36 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في صيف عام 2022، وزعمت تقارير صحافية مؤخرًا أن قائد المنتخب البرتغالي قد لا يكمل مسيرته مع السيدة العجوز.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن رغبة كريستيانو صوب الرحيل لم تتغير قبل أربعة أسابيع من انتهاء سوق الانتقالات، ويُعد نادي باريس سان جيرمان هو الوجهة الرئيسية للنجم البرتغالي.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @Cristiano

رونالدو قد ينضم إلى سان جيرمان

ولفتت تقارير سابقة إلى أن رونالدو قد ينتقل إلى سان جيرمان خلال صفقة تبادلية مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إلا أن الأخير أكد استمراره مع الفريق الباريسي في الموسم الجديد بشكل علني.

وشدد موقع “كالتشيو ميركاتو” على أن رونالدو قد ينتقل الآن إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل لاعب وسط الفريق، لياندرو باريديس، الذي رغب يوفنتوس كثيرًا في الحصول على خدماته.

وأكد الموقع الإيطالي أن كريستيانو يحاول تطبيع علاقته مع المدرب ماسيميليانو أليجري خلال فترة الإعداد، وإذا فشل الوكيل خورخي مينديز في نقله خارج السيدة العجوز، فإن اللاعب البرتغالي سيواصل العمل بشكل احترافي مع يوفنتوس.

رونالدو مع يوفنتوس
كريستيانو – المصدر @Cristiano


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