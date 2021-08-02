مفاجأة بشأن مفاوضات مبابي وسان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على مصير الفرنسي الدولي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

سان جيرمان لم يفاوض مبابي لتجديد عقده:

وينتهي عقد مبابي صاحب الـ22 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، وانتشر أنباء تُفيد برغبة النادي الفرنسي في استمراره.

ولفتت تقارير صحافية إلى أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضًا قيمته 31 مليون يورو سنويًّا، ليتساوى مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلا أن صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان، لم يقدم أي عرض مادي واضح لمهاجمه الفرنسي، منذ أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل، حيث اقتصرت المفاوضات على إقناعه بعدم المغادرة وبمشروع النادي.

ريال مدريد يسعى لضمه:

على الجانب الآخر، يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، لضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعمل الإدارة على توفير الأموال لحسم الصفقة هذا الصيف، أو الانتظار لضم مهاجم الديوك مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.

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