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مفاجأة بشأن مفاوضات مبابي وسان جيرمان
وسط أنباء عن اهتمام الريال بضمه

مفاجأة بشأن مفاوضات مبابي وسان جيرمان

2021/08/02
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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مفاجأة بشأن مفاوضات مبابي وسان جيرمان مبابي - المصدر @PSG_English
المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على مصير الفرنسي الدولي كيليان مبابي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

سان جيرمان لم يفاوض مبابي لتجديد عقده:

وينتهي عقد مبابي صاحب الـ22 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2022، وانتشر أنباء تُفيد برغبة النادي الفرنسي في استمراره.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
كيليان – المصدر @PSG_English

ولفتت تقارير صحافية إلى أن نادي باريس سان جيرمان قدم عرضًا قيمته 31 مليون يورو سنويًّا، ليتساوى مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلا أن صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان، لم يقدم أي عرض مادي واضح لمهاجمه الفرنسي، منذ أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل، حيث اقتصرت المفاوضات على إقناعه بعدم المغادرة وبمشروع النادي.

Karim benzema
بنزيمة وكيليان – المصدر @Benzema

ريال مدريد يسعى لضمه:

على الجانب الآخر، يسعى نادي ريال مدريد الإسباني، لضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تعمل الإدارة على توفير الأموال لحسم الصفقة هذا الصيف، أو الانتظار لضم مهاجم الديوك مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.


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