صيف السعودية يلامس تطوير المنتج السياحي وتنويع فرص الاستثمار 

المواطن - واس

أكدت غرفة جدة ممثلة في مجلس السياحة والثقافة أن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021 تحت عنوان “صيفنا على جوك” الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل ، يسهم في تطوير المنتج السياحي السعودي وتنويع فرص الاستثمار فيه ، وذلك من خلال 11 وجهة سياحية غنية بالتنوع الطبيعي والأجواء الرائعة ، وسط حرص الهيئة السعودية للسياحة أن يقدم البرنامج ما يزيد على 500 تجربة سياحية ، وعبر أكثر من 250 شريكاً من القطاع الخاص .

فرص استثمارية:

وحرصت غرفة جدة من خلال هذا المجلس على الوقوف على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والثقافة والترفيه بما يرتقي للميزة التنافسية والحراك الاستثماري الذي تشهده محافظة جدة ، في ظل البيئة الجغرافية الملائمة لمحافظة جدة، التي تمكن دخول العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مختلف الأنشطة السياحية والثقافية والترفيهية .

ونوهت الغرفة أن صيف السعودية يعزز مضي القطاع السياحي قدماً لتحقيق مستهدفاته الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وفي مقدمتها ترسيخ مكانة السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى المنطقة والعالم ، حيث تلبي الوجهات المتنوعة بالمملكة تطلعات السياح من داخل المملكة وخارجها ، والغنية بالخيارات الواسعة ، مبدية الغرفة تعاونها بشكل تكاملي مع الهيئة في تقديم تجارب سياحية ثرية ، مع تحفيز القطاع الخاص لبناء الفرص الاستثمارية السياحية الواعدة ، وفق خطط وآليات تتناغم مع ما تتمتع به محافظة جدة من مقومات ومخزون سياحي وإرثٍ ثقافي عريق .

قطاع السياحة:

وأبرزت الغرفة ما يتميز به قطاع السياحة بالمملكة ، كونه أصبح واقعاً وطنياً بفضل المقومات السياحية التي تتمتع بها المملكة ، وقطاعاً إنتاجياً رئيساً يُعتمد عليه ، خاصة فيما يتعلق بتفعيل وتطوير السياحة الداخلية ، وزيادة فرص الاستثمار بها ، وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها ، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي ، داعية أصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة بالاستثمار في الخدمات والمنتجات السياحية للمضي نحو تبني المبادرات وتحويلها إلى مشروعات ذات قيمة مضافة تعزز إسهام القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 .

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