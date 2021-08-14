ضبط 3 مقيمين سرقوا مبلغًا ماليًا ومتعلقات من أحد المنازل في جدة

المواطن - الرياض

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على (3) مقيمين سرقوا مبلغًا ماليًا ومتعلقات شخصية من أحد المنازل في جدة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة.

وتبين أنهم اثنان من الجنسية التشادية وآخر من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر لانتحالهم صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين، وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة