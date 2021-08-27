عبدالرزاق حمدالله يُحطم رقم الحارثي

المواطن - مروة نبيل

تألق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل لافت في مباراة فريقه النصر ضد التعاون، لينجح في تحطيم رقم قياسي باسم نجم العالمي السابق، سعد الحارثي.

النصر ضد التعاون

ولعب النصر ضد التعاون على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز العالمي بنتيجة 3/1 بفضل ثنائية عبدالرزاق حمدالله في الوقت القاتل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد التعاون عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

هدف عبدالرزاق حمدالله الأكثر تأخرًا

ويُعد الهدف الذي سجله المغربي عبدالرزاق حمدالله في مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هو الهدف الأكثر تأخرًا في تاريخ منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث جاء بعد مرور 103 دقائق و23 ثانية.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حمدالله نجح بذلك في تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب النصر سعد الحارثي في مرمى الاتفاق عام 2008، بعد 100 دقيقة و20 ثانية.

وتصدر عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 أهداف بعد مشاركته في مباراتين فقط، ليتساوى مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا.

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