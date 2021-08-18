عصير الكرفس يخفض الضغط والكوليسترول

المواطن - متابعة

يعتبر ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول من أكثر الأعراض الصحية انتشارًا، والتي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن خبراء تغذية كشفوا أن شرب عصير معين بكثرة، يساهم في خفض كليهما، و”إطالة العمر” نظرًا لفوائده.

عصير الكرفس:

وأوضح خبراء تغذية أن عصير الكرفس يشكل مصدرًا جيدًا لفيتامينات A وB وC وK؛ كونه يتكون من مزيج من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد بشكل كبير في خفض الالتهاب.

وبالرغم من أن البحث في الفوائد الصحية للكرفس لا يزال محدودًا، فإن خبيرة التغذية ليبرتي ميلز، أكدت أن “الأطعمة الخارقة” تساعد البشر على العيش لفترة أطول.

ويحتوي الكرفس على مستويات عالية من الكومارين، وهو مركب يمكن أن يساعد في تقليل هرمونات التوتر في الجسم، وتقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم.

مضادات أكسدة:

وأوضحت ميلز: “ربما يعود الاعتقاد الشائع بأن عصير الكرفس يكافح الالتهابات، إلى احتوائه على أحد مضادات الأكسدة يسمى الكومارين، والذي يعزز نشاط خلايا الدم البيضاء الضرورية للحفاظ على نظام المناعة وصحته”.

وتابعت: “علاوة على ذلك، يمكن لمادة كيميائية تسمى فثاليدات، إرخاء أنسجة جدران الشرايين وتقليل ضغط الدم.. كما أن العديد من الدراسات وجدت أن مستخلص بذور الكرفس قد يخفض ضغط الدم عن طريق الحد من تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين”.

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