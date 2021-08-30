فهد المولد مستمر مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تأكد استمرار فهد المولد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من طلبه الرحيل عن صفوف العميد رسميًا.

فهد المولد مستمر

ويتواجد فهد المولد حاليًا في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقام في العاصمة الرياض، استعدادًا لمواجهتي فيتنام وعمان في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ويتزامن تواجد المولد في المعسكر بالقرب من انتهاء فترة التسجيل الصيفية، يوم غد الثلاثاء، في الوقت الذي تمنع فيه لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم التفاوض مع أي لاعب خلال تواجده في معسكرات المنتخبات، ما يؤكد استمراره مع العميد هذا الموسم.

وتعرض فهد المولد لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، وطالبت بعض بضرورة رحيله عن الاتحاد لتراجع مستواه؛ وحمله البعض مسؤولية خسارة لقب البطولة العربية بعد إهداره لأكثر من فرصة، وأكدت تقارير أن اللاعب طلب الرحيل رسميًا.

وفي السياق ذاته، أشاد المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي، بإمكانيات نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد، مؤكدًا أنه من أهم اللاعبين في صفوف العميد، ولا نية لرحيله أبدًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يتجاوز الفيصلي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع النصر الثالث.

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