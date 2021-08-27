قرار جارديم الأول بعد مباراة الهلال والباطن

المواطن - محمد سمعه

اتخذ المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، أول قرار وذلك بعد نهاية مباراة الهلال والباطن بالتعادل السلبي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

راحة بعد مباراة الهلال والباطن:

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال أن الجهاز الفني بقيادة جارديم قرر إراحة اللاعبين لمدة يومين، وذلك بسبب توقف منافسات الدوري حاليًّا على أن تعود تدريبات الهلال الاثنين المقبل.

وسيواجه الهلال، فريق استقلال طهران الإيراني يوم 13 سبتمبر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

نتائج مباريات اليوم الجمعة:

وكانت مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين السعودي، انتهت بفوز الاتحاد على الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف، حيث سجل لـ الاتحاد كل من أحمد حجازي واللاعب البرازيلي إيجور كورونادو، بينما سجل لـ الفيصلي اللاعب إسماعيل سيلفا.

أما الفيحاء ففاز على الطائي بثلاثية لهدف، حيث سجل لـ الفيحاء كل من رامون لوبيز وأحمد بامسعود واللاعب مالك العبد المنعم، بينما سجل لـ الطائي اللاعب موسونا.

وانتهت مباراة الهلال والباطن بالتعادل السلبي.

الفيحاء في الصدارة:

ويتصدر الفيحاء صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 7 نقاط، يليه الهلال برصيد 7 نقاط في المركز الثاني، ثم يأتي النصر والاتحاد والرائد في المراكز من الثالث إلى الخامس برصيد ست نقاط.

بينما يتواجد نادي الاتفاق في ترتيب دوري محمد بن سلمان في المركز السادس برصيد خمس نقاط، أما أندية الفتح وأبها والفيصلي والباطن وضمك، فتحتل المراكز من السابع إلى الحادي عشر برصيد 4 نقاط لكل فريق.

أما النادي الأهلي فيتواجد بالمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، ثم الحزم يتواجد بالمركز الثالث عشر برصيد نقطتين، أما ناديا التعاون والشباب فيحتلان المركزين الـ14 والـ15 على الترتيب برصيد نقطة، ويتواجد نادي الطائي في المركز السادس عشر برصيد صفر من النقاط.

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