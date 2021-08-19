كاريلي: الرجاء خصم قوي وهدفنا اللقب العربي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي عن تمنياته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لحصد لقب البطولة العربية، مؤكدًا قوة فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

الاتحاد ضد الرجاء

ويلعب الاتحاد ضد الرجاء البيضاوي في نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”، عند الساعة العاشرة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويحظى العميد بقيادة كاريلي بدعم كبير سواء رسمي أو جماهيري قبل مباراة الاتحاد ضد الرجاء المغربي، وتنتظره مكافآت كبيرة من مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ في حالة الفوز باللقب.

كاريلي يسعى لحصد اللقب الأول

وعلق كاريلي خلال تصريحات لشبكة ESPN البرازيلية قائلًا: “عندما جئت لتدريب الاتحاد، كان هدفنا هو وضع الفريق في مكانته، بالمنافسة على الألقاب والمراكز الأولى، وهذه هي فرصتنا الأولى لتحقيق هذا الهدف”.

وتابع المدير الفني البرازيلي تصريحاته قائلًا: “المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، ولدينا الفرصة لإظهار قوة هذه المجموعة من اللاعبين، ولقد عملنا بجد من أجل الوصول إلى هنا، وسأحصل على اللقب الأول مع الاتحاد”.

وأضاف كاريلي تصريحاته بشأن نهائي البطولة العربية قائلًا: “فريق نادي الرجاء، هو خصم قوي للغاية، ونحن على يقين بأن المباراة ستكون معقدة للغاية، ولكننا نعمل على صنع مواجهة رائعة والسعي وراء هذا اللقب”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة