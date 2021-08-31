كورونادو يُنافس على هدف الجولة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتقدمهم هدف إيغور كورونادو.

كورونادو يهز الشباك في مباراته الأولى:

وشارك إيغور كورونادو للمرة الأولى مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الثالثة، وذلك بعدما نجح العميد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، وتسجيله في قائمة الفريق.

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي كورونادو في شباك نظيره الفيصلي، حيث تلقى تمريرة مميزة؛ لينفرد بالمرمى ويهز الشباك، ليساهم في فوز العميد بهدفين مقابل هدف.

أفضل أهداف الجولة:

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله نجم نادي الفيصلي، البرازيلي إسماعيل سيلفا من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

كما يُنافس الهدف الذي سجله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله في شباك التعاون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليساهم في فوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الثالثة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بناد الفيحاء في الصدارة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الهلال صاحب المركز الثاني.

ويتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع فريقي الاتحاد والرائد، ويقع الاتفاق في المركز السادس للمحترفين برصيد 5 نقاط، ويملك 5 فرق رصيد 4 نقاط، وهم؛ الفتح، الفيصلي، أبها، الباطن وضمك.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الـ12 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، يليه الحزم بنقطتين، فيما يملك التعاون والشباب نقطة واحدة فقط، ويتذيل الطائي الترتيب بدون رصيد.

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